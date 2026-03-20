Centinaia di cartelli con la scritta NO: al Teatro Niccolini il flash mob per la chiusura della campagna referendaria

Politica e Opinioni Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Alessandro Nencini, Comitato È giusto dire no: "È una riforma che garantisce soltanto la politica per avere meno controlli"

Centinaia di cartelli con la scritta ‘NO’ hanno riempito il Teatro Niccolini, nel pomeriggio di oggi, per il flash mob organizzato dai comitati promotori del NO al referendum in occasione della chiusura della campagna referendaria a Firenze in vista del voto del 22 e 23 marzo. L’iniziativa ha rappresentato l’ultima occasione di confronto sui contenuti e le implicazioni della riforma, con interventi di giuristi, esperti e politici, affiancati da contributi di scrittori, attori, personaggi del mondo dello spettacolo, tra presenze in sala e messaggi video.

Se dovessi fare un appello direi che questa riforma, che è pessima nel merito, non serve ai cittadini, non riduce di un giorno i tempi dei processi, non aumenta lo stanziamento di denaro che servirebbe al Ministero per poter garantire strutture efficienti – spiega Alessandro Nencini, presidente del Comitato È giusto dire no, già presidente della Corte d’Appello di Firenze -. È una riforma che garantisce soltanto la politica. È una riforma pensata dalla politica per avere meno controlli, meno “intralci” – così li chiamano loro – costituzionali sull’esercizio del potere”.

Notizie correlate

Firenze
Politica e Opinioni
20 Marzo 2026

Turista americano rapinato e preso a sprangate nel centro di Firenze

Un turista americano di 21 anni è stato aggredito e rapinato nella notte nel centro di Firenze. Il giovane è stato colpito alla testa con una spranga metallica dopo aver [...]

Firenze
Cronaca
19 Marzo 2026

Madri palestinesi e israeliane mobilitate a Firenze per la pace

La città di Firenze si prepara a un momento di mobilitazione per la pace, in concomitanza con la camminata 'Barefoot Walk: Mothers' Call for Peace' organizzata il 24 marzo a [...]

Firenze
Politica e Opinioni
19 Marzo 2026

Referendum Giustizia, il Comitato toscano Società civile per il No: il bilancio dei comitati

Il Comitato toscano della Società civile per il NO nel referendum costituzionale, a conclusione della campagna referendaria che porterà al voto del 22 e 23 marzo prossimi, fa un bilancio [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina