Cimitero Castelfranco, si può acquistare la concessione per due preselle

La giunta comunale Mini ha recentemente deliberato un indirizzo politico per dare in concessione le due preselle ancora libere nella parte nuova del cimitero comunale di Castelfranco di Sotto.

Si tratta di due spazi che avranno una concessione di 99 anni rinnovabile, dove sarà possibile costruire le due cappelle private. Un indirizzo che va a completare, anche architettonicamente, quella che era la previsione per quello spazio cimiteriale, visto che le due preselle sono adiacenti alle due cappelle già edificate.

L'avviso, predisposto dagli uffici scadrà il 19 aprile 2026 e gli interessati dovranno compilare l'apposito modulo allegato al bando per poi farlo pervenire al protocollo del municipio di persona o tramite pec (comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it) non oltre 13 del 19 aprile.

Non tutti potranno partecipare all'avviso pubblico che infatti è riservato a chi è nato nel Comune di Castelfranco di Sotto, a chi vi ha avuto la residenza o a chi vi risiede attualmente.

Nella cappella il regolamento di polizia mortuaria prevede che possano essere ricavati 10 loculi, collocati sui due lati interni divisi da un corridoio centrale, inoltre è prevista la realizzazione di un ossari e di arredi funebri.

Per la costruzione della cappella il concessionario dovrà ottenere un permesso a costruire e il progetto sarà sottoposto all’esame della commissione edilizia del comune e della Asl per ovvi motivi igienico sanitari.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite sull'albo pretorio del comune o contattando l'ufficio servizi cimiteriali al telefono 0571/487308 -317-319 o alla mail servizicimiteriali@comune.castelfranco.pi.it.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

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