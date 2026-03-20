Circa 200 studenti in visita al Depuratore per la giornata dell'acqua

Circa duecento studenti della scuola media Cristiano Banti di Santa Croce sull’Arno e Staffoli hanno visitato, giovedì 26 marzo, il depuratore Aquarno in occasione della giornata mondiale dell’Acqua. L’evento, promosso dal Consorzio Depuratore col supporto dell’Associazione Conciatori, ha visto gli studenti coinvolti in attività di sensibilizzazione sul tema dell’economia circolare a partire dalla centralità della depurazione per il processo conciario. La visita è stata introdotta dal direttore tecnico del Consorzio Aquarno Andrea Giachi e dalla responsabile ricerca e sviluppo del Consorzio Aquarno Francesca Bertelloni che hanno spiegato caratteristiche e finalità tecniche dell’impianto di depurazione rispondendo a domande e curiosità degli studenti. Tra i presenti: il direttore generale Consorzio Aquarno Francesca Romana Tomaselli e il presidente Consorzio Depuratore Renzo Lupi. Con loro, è intervenuto il sindaco di Santa Croce sull’Arno, Roberto Giannoni, che ha sottolineato le diverse figure professionali connesse all’area ambientale impiegate nell’impianto di depurazione.

La Giornata Mondiale dell’Acqua ha visto l’inaugurazione della mostra delle opere fatte quest’anno dalle scuole del distretto per il progetto Amici per la Pelle, che proseguirà nelle prossime settimane ospitando i diversi studenti che vi hanno partecipato. Dopo l’importante ribalta di Lineapelle, la mostra nel depuratore è ora una nuova occasione per valorizzare le opere che dallo scorso ottobre hanno visto insegnanti e studenti coinvolti in un percorso fatto di studio e creatività. “È importante – dice il preside della scuola media di Santa Croce sull’Arno, Sandro Sodini-che le studentesse e gli studenti del territorio siano coinvolti in attività di sensibilizzazione verso tutte le opportunità connesse all’industria conciaria, così centrale nella storia e per l’identità culturale di questo distretto. Grazie alle diverse iniziative svolte anche quest’anno in collaborazione con le associazioni conciarie, da Amici per la Pelle alla visita del depuratore per la Giornata dell’Acqua, sono stati approfonditi temi di cui magari avevano già sentito parlare, ma che ora li hanno visti diretti protagonisti. Consentire loro di visitare aziende conciarie, impianti di ricerca e il depuratore significa, tra l’altro, prospettargli le tante possibilità di studio e lavoro che l’industria conciaria può offrire. Si tratta di una opportunità unica. Le attività svolte hanno riscosso un grande entusiasmo a scuola sia per il valore degli insegnamenti trasmessi che per la capacità di spiegare temi complessi con un linguaggio e con strumenti capaci di incuriosire e divertire gli studenti accompagnandoli nel loro percorso di maturazione personale”

Fonte: Ufficio stampa

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