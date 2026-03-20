Circolo Arti Figurative chiude la stagione prima dei restauri con la mostra di Fulvio Persia

Il Circolo Arti Figurative chiude la sua stagione di mostre al Palazzo Ghibellino, sua storica sede dai primi anni ’60, con la mostra del socio più anziano, Fulvio Persia, che si inaugura sabato 21 marzo alle ore 17,00.

Infatti fra breve inizieranno i lavori di restauro del palazzo e l’ultima esposizione sarà una mostra sociale collettiva; l’Amministrazione comunale ha predisposto una nuova sede in centro per Circolo per la durata dei lavori.

Fulvio Persia impersona l’artigiano appassionato che venuto dall’Abruzzo nella nostra Empoli ha esercitato l’arte dello scalpellino restauratore per tanti lavori della Soprintendenza fiorentina e all’età di 86 anni vanta premi in tanti concorsi e una produzione eccellente di paesaggi.

Dalle terre del lupo marsicano è passato alla dolcezza collinare toscana che sa interpretare con pennellate leggere e sfumate; accanto a queste ama proporre angoli dimenticati della nostra città.

Lavora ininterrottamente con passione ed è come se riuscisse a fermare il tempo. La sua personalità ha lampi di coinvolgente comunicazione che intrattiene gli amici nelle quasi mitiche avventure della sua vita: io stesso ho trascritto alcuni spassosi episodi di cui è stato protagonista. Schietto, all’apparenza burbero ma faceto ama il dibattito fino alla polemica, come ai vecchi tempi in difesa della propria scuola. Era questo il valore della nostra Associazione: una palestra che dal confronto cresce sempre rispettando l’idee artistiche dell’altro.