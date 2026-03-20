Due professoresse dell'Università di Pisa nel Consiglio Scientifico del CNR

Chiara Franceschini, professoressa ordinaria di Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e Monica Pratesi, professoressa ordinaria di Statistica presso il Dipartimento di Economia e Management sono state nominate componenti del Consiglio Scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’organo di indirizzo che contribuisce alla definizione delle linee strategiche dell’ente e alla valutazione delle attività scientifiche. Le due professoresse dell'Università di Pisa sono state nominate lo scorso 2 febbraio e rimarranno in carica per i prossimi quattro anni.

L'attività di ricerca di Chiara Franceschini riguarda la cultura artistica del Rinascimento nelle sue più ampie connessioni geografiche, con attenzione ai processi creativi, le relazioni tra storia delle produzioni materiali e società, il rapporto tra scienza, saperi tecnici e cultura visuale. Dirige progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è autrice di pubblicazioni di rilievo sul contesto artistico, intellettuale e storico dell’Europa tra Quattro e Seicento.

L’attività scientifica di Monica Pratesi riguarda in particolare la statistica ufficiale, le metodologie per l’analisi dei dati territoriali e le tecniche di stima per piccole aree, con applicazioni nel campo delle politiche pubbliche e dello sviluppo sostenibile. Ha ricoperto incarichi di responsabilità in ambito accademico e scientifico, partecipando a gruppi di lavoro e organismi nazionali e internazionali nel settore della statistica.

La nomina delle due professoresse rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza scientifica dell’Ateneo pisano e rafforza il contributo dell’Università di Pisa alle attività di indirizzo e programmazione della ricerca a livello nazionale.