Dalla prossima settimane riapre via Sbrilli a Fucecchio

Da lunedì 23 marzo riaprirà via Sbrilli a Fucecchio, riqualificata grazie a fondi PNRR: questo importante passaggio della riqualificazione del centro storico fucecchiese comporterà delle modifiche alla viabilità per il concomitante avvio di un altro cantiere (non legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza). Nel dettaglio con la riapertura di via Sbrilli verrà infatti chiusa al traffico la vicinissima via San Giovanni, dove Acque Spa dovrà allestire un cantiere per la riparazione di una fognatura; questo comporterà che via Castruccio diventerà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico; parallelamente anche via San Giovanni, piazza Garibaldi e via San Giorgio saranno a senso unico alternato (a vista), in quanto via San Giovanni non avrà sfondo fino alla fine del cantiere di Acque, che si stima della durata di 7-10 giorni. Infine, per garantire il trasporto scolastico, sarà vietato parcheggiare in piazza Lavagnini (sempre per il periodo necessario ad Acque per riparare la perdita).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa