Emergenza casa, a Empoli confronto pubblico tra comune, cittadini e terzo settore

Il tema della casa torna al centro del dibattito pubblico con l'iniziativa "La fascia grigia - Il miraggio della casa per le famiglie a basso reddito" , promossa dal Comune di Empoli nell'ambito del Progetto "Giglio".

L'appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo alle ore 15 presso la Sala soci Coop del Centro*Empoli.

L'incontro nasce con l’obiettivo di approfondire una delle questioni sociali più urgenti del territorio: la crescente difficoltà di accesso alla casa per quella "fascia grigia" composta da cittadini e famiglie che, pur lavorando, non riescono a sostenere i costi del mercato abitativo e che non rientrano nei criteri dell'edilizia residenziale pubblica.

Negli ultimi mesi, anche grazie al lavoro del Progetto Giglio, il tema è emerso con forza nel dibattito locale e regionale. La analisi e le testimonianze raccolte hanno evidenziato un quadro complesso: da un lato lo "spreco edilizio" , con immobili sfitti o sottoutilizzati e dall'altro una domanda abitativa in costante crescita, aggravata dall’aumento dei canoni di locazione e da condizioni lavorative sempre più precarie.

Il confronto del 26 marzo si inserisce in questo solco, proponendosi come spazio di dialogo tra istituzioni, esperti, terzo settore e rappresentanze sociali.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alessio Mantellassi e della Prefettura di Firenze, interverranno, tra gli altri, rappresentanti del mondo accademico e della ricerca, dirigenti dei servizi sociali, amministratori locali e realtà impegnate nell’housing sociale.

Tra i temi al centro degli interventi il rapporto tra disagio abitativo e patrimonio edilizio inutilizzato, le politiche territoriali per affrontare l’emergenza casa, il ruolo dell’edilizia residenziale sociale in Toscana, i modelli di cooperazione e partenariato pubblico-privato e gli strumenti innovativi come i patti territoriali per calmierare gli affitti.

Negli articoli e nei contributi social che hanno accompagnato il percorso del Progetto Giglio, è emerso con chiarezza come l'emergenza abitativa non sia più una condizione marginale, ma una realtà strutturale che coinvolge sempre più nuclei familiari, giovani lavoratori e anziani con redditi fissi.

Una condizione che richiede risposte integrate, capaci di mettere insieme politiche urbanistiche, welfare locale e nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Dopo gli interventi di Sebastiano Ceschi - Progetto Giglio - CeSPI, Franco Doni - Direttore SdS EEV, Gianni Benassi - Responsabile UO Emergenza Abitativa, Saverio Mecca - Assessore all’Urbanistica del Comune di Scandicci, Tancredi Attinà - Abitare Toscana, Maria Cristina Dragonetti - Copertosana e Legacoop Abitanti, Associazione Avvocati Empolese Valdelsa – ruolo degli amministratori di sostegno, Marco Peruzzi - Presidente Casae, Andrea Donato - Responsabile Sunia Empolese Valdelsa concluderà i lavori il Vicesindaco Nedo Mennuti, con delega alla casa.

L'iniziativa rappresenta una occasione importante per condividere analisi, esperienze e proposte operative, con l’obiettivo di costruire risposte concrete e sostenibili per il territorio dell’Empolese Valdelsa