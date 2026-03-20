False mail dalla polizia locale: il caso a Poggibonsi

Il Comune di Poggibonsi raccomanda prudenza e attenzione per contrastare le truffe on line. Sono infatti arrivate al Comando di Polizia Locale segnalazioni da parte di cittadini che stanno ricevendo e-mail da indirizzi spam firmati “Ufficio Contravvenzioni - Polizia Locale”. I messaggi richiedono il pagamento di una presunta violazione amministrativa entro 24 ore, invitando a cliccare su un link per regolarizzare la propria posizione.
Si tratta di un tentativo di truffa digitale. Il Corpo di Polizia Locale non invia e-mail di questo tipo, né utilizza link per riscuotere sanzioni amministrative.
Il Comune raccomanda ai cittadini e alle cittadine di non cliccare sui link presenti nelle e-mail sospette, di non inserire dati personali o bancari, di segnalare il messaggio come spam.
Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa
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