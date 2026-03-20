Fine Ramadan, i fedeli del comprensorio del Cuoio riuniti a Santa Croce sull'Arno

Palazzetto dello sport di Santa Croce sull'Arno gremito oggi in occasione della fine del Ramadan. Molti i fedeli musulmani che si sono riuniti al PalaParenti dalle 8.30 per la celebrazione dell'Eid al-Fitr, la festività che segna la conclusione del mese di digiuno religioso, dall’alba al tramonto. Al momento, organizzato dal Centro culturale Islamico di Santa Croce Sull'Arno - Masjid A-sahaba, presenti anche sindaci e assessori del comprensorio del cuoio, l'assessora regionale Alessandra Nardini e don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom.

(Foto da Facebook, Simone Giglioli)

"Una festività importante per la tutta la comunità musulmana, e come sempre un momento di incontro e riflessione" ha commentato il sindaco di San Miniato Simone Giglioli tramite social. Oltre al comprensorio, anche in altre città toscane è stata celebrata la fine del Ramadan, con migliaia di persone a Firenze per la preghiera collettiva al parco delle Cascine e a Prato, dove anche quest'anno la diocesi ha concesso l'uso dello spazio del piazzale interno del complesso di San Domenico (area non destinata al culto).