Fiorentina-Inter e concerto di Achille Lauro, piano speciale traffico a Campo di Marte

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Domenica 22 marzo doppio evento tra stadio Franchi e Mandela Forum: divieti, treni straordinari e invito a usare i mezzi pubblici

Piano speciale per la viabilità a Campo di Marte domenica 22 marzo, in occasione della concomitanza tra la partita Fiorentina-Inter allo stadio Franchi e il concerto di Achille Lauro al Mandela Forum, a pochi metri di distanza. Il Comune di Firenze ha predisposto una serie di provvedimenti per gestire l’afflusso di pubblico e limitare i disagi alla circolazione.

Il calcio d’inizio della gara è previsto alle 20.45. Per l’evento sportivo saranno in vigore divieti di sosta in viale Fanti e viale Cialdini dalle 15.45 alle 23.55, mentre le limitazioni al transito scatteranno dalle 17.45.

Previsti anche provvedimenti collaterali: dalle 12.45 alle 23.55 sarà istituita una corsia riservata ai mezzi di soccorso, alle forze di polizia e ai veicoli a servizio delle persone con disabilità in piazzale Campioni del ’69, per consentire l’accesso all’area di sosta dedicata nel piazzale Campioni del ’56.

Il concerto di Achille Lauro inizierà alle 21 e l’amministrazione comunale raccomanda "l’utilizzo dei mezzi pubblici". Sono stati programmati sette collegamenti ferroviari tra le 15.25 e le 21.25 dalla stazione di Rovezzano a quella di Campo di Marte, per consentire di lasciare l’auto nelle aree esterne.

Per il rientro è previsto un treno straordinario in partenza alle 00.30, con fermate anche a Sieci, Compiobbi e Pontassieve.

L’accesso al Mandela Forum sarà possibile dalle 18.30 sia da viale Fanti sia da viale Malta.

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