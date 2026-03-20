Firenze, modifiche temporanee alle postazioni di raccolta rifiuti per lavori stradali

A causa di lavori stradali in corso sul territorio comunale, Plures Alia informa che alcune postazioni di raccolta rifiuti saranno temporaneamente spostate per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza. Gli spostamenti sono effettuati in accordo con l’amministrazione comunale e con le imprese impegnate nei lavori, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per i residenti.

Il primo intervento riguarda lo spostamento della postazione situata in via Vittorio Emanuele, fronte civico 255d, che viene temporaneamente collocata nella stessa strada all’intersezione con via Giovanni Fabbroni, a causa di lavori alla rete idrica.

Nel corso della prossima settimana sono previste ulteriori modifiche: sarà rimossa la postazione collocata nel tratto compreso tra via del Filarete e via Coppo di Marcovaldo, posizionata temporaneamente in via di Soffiano fronte civico 166b, così come i contenitori presenti in via Baccio da Montelupo, che saranno spostati dal civico 14 al civico 25 della stessa strada. Interventi anche nelle aree di via Ottorino Respighi e via Bisenzio. Per il conferimento dei rifiuti, i cittadini potranno utilizzare le postazioni provvisorie allestite in via Bisenzio, ai civici 38/40, e

all’incrocio con via Ottorino Respighi, in prossimità dei giardini di via Toscanini.

Plures Alia invita i cittadini a utilizzare le postazioni limitrofe durante il periodo dei lavori.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio del call center di Plures Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile), e consultare Aliapp, la App gratuita per sistemi IOS ed Android, oppure il portale all’indirizzo www.aliaserviziambientali.it.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

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