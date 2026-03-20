Omicidio di Franka Ludwig, chi sono i due fermati "insospettabili"

Erano due nomi noti a Firenze quelli dei due arrestati per l'omicidio di Franka Ludwig, la donna trovata senza vita il 2 luglio lungo una strada forestale a Castagno d'Andrea, località turistica nel comune di San Godenzo. Si tratta di Emiliano Milza, 50 anni, e Simona Hirsch, 59: lui uno chef dalla lunga esperienza, lei una grafica appassionata di natura. I due erano considerati da amici e conoscenti "insospettabili". La notizia è riportata dalla trasmissione 'Chi l'ha Visto'.

Milza, chef con una lunga esperienza anche in strutture di prestigio come l'Hotel Principe di Piemonte di Viareggio e il ristorante Ora d'Aria a Firenze, risulta residente a Montorsoli, frazione di Vaglia, dove in passato aveva avviato un'attività di home restaurant. Attualmente era domiciliato a Firenze, nella zona di Campo di Marte, insieme alla madre anziana e al figlio piccolo. Durante la perquisizione, l'appartamento è stato trovato in condizioni di degrado.

Hirsch, grafica di professione e presidente dell'associazione dei bonsaisti di Firenze, viveva in una casa di campagna vicino a Polcanto, alle porte della città, pur risultando residente in via San Gallo. Negli anni aveva condiviso sui social la sua passione per la natura e le esperienze lavorative, compresa l'esperienza all'estero negli Stati Uniti. Era poi rientrata in Italia dove scelse di aprire una copisteria con un socio. In passato aveva anche contribuito alla realizzazione della sigla dei Mondiali di calcio del 1990 e di alcuni personaggi per Sega Master System. Chi la conosce la descrive come una persona mite e riservata, seppur con tratti decisi. Secondo alcuni commercianti, il suo negozio ha chiuso da alcune settimane, ma lei non si vedeva da tempo, forse un anno.

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