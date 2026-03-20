Tentano furto in supermercato a Calcinaia e minacciano il personale con una siringa: due arresti

Cronaca Calcinaia
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Intervento tempestivo dei Carabinieri. La merce, del valore di circa 242 euro, è stata restituita al supermercato

Due arresti nella tarda mattina di ieri a Calcinaia, dove i Carabinieri hanno sorpreso due uomini stranieri, di 47 e 42 anni, accusati di rapina impropria in concorso.

L'intervento è scattato intorno a mezzogiorno, a seguito di una segnalazione al 112 che richiedeva l'intervento urgente dei militari presso un noto supermercato del comune. Secondo quanto ricostruito, i due uomini si sarebbero introdotti nel negozio prelevando diversi utensili da lavoro, che avevano nascosto all'interno di uno zaino nel tentativo di superare le casse senza pagare.

Quando il personale del supermercato li ha scoperti, i malviventi hanno estratto una siringa da insulina e l'hanno brandita come arma impropria per cercare di fuggire con la merce. Fortunatamente, l'arrivo tempestivo della pattuglia dei Carabinieri ha permesso di bloccarli prima che la situazione degenerasse.

L'intera refurtiva, del valore di circa 242 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due arrestati sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Pisa.

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