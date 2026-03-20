Lavori a Palazzo Ghibellino, la collezione del Museo di Paleontologia si trasferirà

Domenica 22 marzo, dalle 15.30 alle 17.30, sarà l'ultimo giorno di apertura per il Museo Civico di Paleontologia nella sua attuale sede di Palazzo Ghibellino. A partire da lunedì 23 il museo sarà chiuso per i lavori che partiranno proprio nello storico edificio nell'ambito del progetto Arno Vita Nova. Il trasferimento dell'intera collezione di reperti avverrà in una nuova sede temporanea di cui presto saranno svelati maggiori dettagli.

Il rinnovamento nell'ambito museale interessa anche un altro importante palazzo, quello del Museo della Collegiata, che è interessato da lavori per consentire la piena accessibilità anche a persone con disabilità. Infatti il Museo sarà dotato di un ascensore, di un nuovo ampio ingresso e di un bookshop per migliorare tra l'altro l'accessibilità dall'esterno, la raggiungibilità e l'accesso ai percorsi e ai servizi, per lo sviluppo degli stessi percorsi museali o ancora per la formazione specifica del personale e la valorizzazione della struttura e della sua offerta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa