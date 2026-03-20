All'Excelsior di Empoli va in scena 'Le nostre donne'

Il cartellone della stagione di prosa, promossa dal Comune di Empoli insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, ha in programma mercoledì 25 marzo alle 21.00 Le nostre donne, brillante commedia francese scritta da Éric Assous

Le nostre donne è interpretato da un irresistibile trio tutto italiano: Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri. Tre amici di lunga data – Max, Paul e Simon – si incontrano per la loro solita serata di poker, ma quella notte niente andrà secondo i piani.

Tra colpi di scena e dialoghi taglienti, lo spettacolo esplora il mondo maschile e le sue fragilità, mettendo a nudo ipocrisie, debolezze e desideri repressi. Le donne – pur non essendo mai presenti in scena – dominano la conversazione e il cuore del racconto, diventando presenze costanti e determinanti: compagne, mogli, amanti o semplici fantasmi interiori.

Con la regia raffinata e un testo dal ritmo incalzante, Le nostre donne si conferma una commedia intelligente e irriverente, che diverte e fa riflettere. Un'occasione imperdibile per assistere a una prova d’attore di grande livello, tra amicizia, risate e verità scomode.

L'ultimo appuntamento della stagione di prosa è per mercoledì 15 aprile con L'assaggiatrice di Hitler, con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, liberamente tratto da Le assaggiatrici di Rosella Postorino, opera vincitrice nel 2018 del Premio Campiello, oltreché del Premio Pozzale nello stesso anno.

La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758. biglietto intero € 23 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10, studenti e under 30 € 8.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di almeno 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti).

Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa