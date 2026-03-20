Malore a scuola, paura per un bambino a San Casciano

Nel pomeriggio del 19 marzo un bambino di nove anni si è sentito male a scuola a San Casciano. I fatti sono avvenuti in un istituto elementare in via Empolese, il piccolo avrebbe accusato un malore di rientro dal pranzo. Il corpo docente avrebbe svolto le prime manovre di soccorso, anche con defibrillatore, prima dell'arrivo dei sanitari.

Sono arrivate le ambulanze e anche l'elisoccorso che ha portato il bambino in codice rosso in ospedale, anche se l'approdo è stato non facile a causa del forte vento. Presenti anche i carabinieri, così come il sindaco. Il piccolo è al Meyer, è stato accompagnato dalla madre.