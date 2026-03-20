Maltrattava ed estorceva denaro allo zio: arrestato 40enne, era latitante a Firenze

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 40 anni, italiano, indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dello zio. Le indagini, avviate dopo la denuncia della vittima presso la questura di Arezzo, avevano già portato a dicembre 2025 all'applicazione del divieto di dimora in città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato e aggredito lo zio, pretendendo denaro e manifestando comportamenti vessatori e offensivi. Nonostante il divieto, nei primi mesi del 2026 l'indagato avrebbe più volte fatto ritorno nell'abitazione della vittima, continuando a esercitare pressioni e violenze, fino a rendere necessario un aggravamento della misura cautelare.

Il giudice ha così disposto la custodia in carcere, considerata l'unica misura in grado di garantire la protezione della vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza. L'uomo, dichiarato latitante lo scorso 10 marzo, è stato rintracciato nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile mentre si nascondeva in un giaciglio improvvisato in un centro commerciale alle porte di Firenze. Dopo l'arresto, è stato condotto negli uffici della Polizia per le formalità di rito e trasferito al carcere di Sollicciano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.