Morte Umberto Bossi, dalla Toscana: "Ha lasciato un segno indelebile"

Nella giornata del 20 marzo è venuto a mancare a 84 anni Umberto Bossi, storico leader e fondatore della Lega Nord, uno dei maggiori protagonisti della politica italiana soprattutto tra anni Ottanta e Novanta. Anche in Toscana in molti hanno voluto rivolgere un pensiero al 'Senatur', di seguito le reazioni dalla nostra regione.

Baldini (Lega Certaldo): "Ci hai insegnato il coraggio"

“Avevo 14 anni quando rimasi colpito dalla figura di Umberto Bossi e da quelle battaglie di libertà che mi spinsero ad avvicinarmi alla Lega.

Da allora ho scelto di portare avanti quella visione senza inseguire il consenso, anche a Certaldo, in una terra storicamente di sinistra, difendendo con convinzione quelle idee.

Bossi ci ha insegnato ad avere coraggio, a non arretrare, a restare fedeli a ciò in cui si crede anche quando costa fatica.

A Dio Umberto,

la tua voce continuerà a vivere nelle nostre battaglie”.

Stanasel (Lega Prato): "Ciao Senatur"

“Con profondo dolore apprendiamo la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega e protagonista assoluto della politica italiana degli ultimi decenni.

Si è spento oggi, 19 marzo 2026, a 84 anni nella sua Varese, lasciando un segno indelebile nella storia del nostro Paese e nel percorso di milioni di militanti e amministratori.

A lui va il merito di aver dato voce a territori, identità e istanze troppo a lungo ignorate, costruendo un movimento che ha cambiato profondamente il dibattito politico italiano.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità della Lega va il mio più sincero cordoglio.

Ciao Senatùr.”

Pasqualino (Lega Pisa): "Determinazione, impegno e visione"

A nome della Lega – Provincia di Pisa esprimo profondo dolore e sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore del nostro movimento e storico protagonista della vita politica italiana.

Con la sua determinazione, il suo impegno e la sua visione, Umberto Bossi ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per intere generazioni di militanti, amministratori e cittadini che hanno creduto nei valori dell’autonomia, del radicamento nei territori e della difesa delle comunità locali.

In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con rispetto e vicinanza alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un lungo percorso umano e politico.

La Lega – Provincia di Pisa si unisce al cordoglio nazionale, rendendo omaggio alla memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia politica del nostro Paese.

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