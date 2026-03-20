Morte Umberto Bossi, dalla Toscana: "Ha lasciato un segno indelebile"

Nella giornata del 20 marzo è venuto a mancare a 84 anni Umberto Bossi, storico leader e fondatore della Lega Nord, uno dei maggiori protagonisti della politica italiana soprattutto tra anni Ottanta e Novanta. Anche in Toscana in molti hanno voluto rivolgere un pensiero al 'Senatur', di seguito le reazioni dalla nostra regione.
Baldini (Lega Certaldo): "Ci hai insegnato il coraggio"
“Avevo 14 anni quando rimasi colpito dalla figura di Umberto Bossi e da quelle battaglie di libertà che mi spinsero ad avvicinarmi alla Lega.
Da allora ho scelto di portare avanti quella visione senza inseguire il consenso, anche a Certaldo, in una terra storicamente di sinistra, difendendo con convinzione quelle idee.
Bossi ci ha insegnato ad avere coraggio, a non arretrare, a restare fedeli a ciò in cui si crede anche quando costa fatica.
A Dio Umberto,
la tua voce continuerà a vivere nelle nostre battaglie”.
Stanasel (Lega Prato): "Ciao Senatur"
“Con profondo dolore apprendiamo la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega e protagonista assoluto della politica italiana degli ultimi decenni.
Si è spento oggi, 19 marzo 2026, a 84 anni nella sua Varese, lasciando un segno indelebile nella storia del nostro Paese e nel percorso di milioni di militanti e amministratori.
A lui va il merito di aver dato voce a territori, identità e istanze troppo a lungo ignorate, costruendo un movimento che ha cambiato profondamente il dibattito politico italiano.
Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità della Lega va il mio più sincero cordoglio.
Ciao Senatùr.”
Pasqualino (Lega Pisa): "Determinazione, impegno e visione"
A nome della Lega – Provincia di Pisa esprimo profondo dolore e sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore del nostro movimento e storico protagonista della vita politica italiana.
Con la sua determinazione, il suo impegno e la sua visione, Umberto Bossi ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per intere generazioni di militanti, amministratori e cittadini che hanno creduto nei valori dell’autonomia, del radicamento nei territori e della difesa delle comunità locali.
In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con rispetto e vicinanza alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un lungo percorso umano e politico.
La Lega – Provincia di Pisa si unisce al cordoglio nazionale, rendendo omaggio alla memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia politica del nostro Paese.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
<< Indietro