Neonata di quattro giorni muore a Careggi: la Procura di Firenze apre un fascicolo

Dovrà essere aperta un'inchiesta per stabilire le cause del decesso della piccola di appena quattro giorni, morta domenica scorsa nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Careggi. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri, chiedendo di fare chiarezza sulle circostanze della morte. Come riportato da La Nazione, il pm Vincenzo Nitti ha aperto un fascicolo, affidando l'incarico a un medico legale e a uno specialista in neonatologia in vista dell'autopsia.

Secondo quanto ricostruito finora, la madre aveva vissuto una gravidanza senza complicazioni fino a qualche giorno fa, quando ha accusato perdite di sangue. Accompagnata dal padre della neonata, si è recata in ospedale, dove i medici hanno deciso di procedere con un parto cesareo. In un primo momento la bimba sembrava stabile, ma rapidamente le sue condizioni sono peggiorate, rendendo necessario il ricovero in terapia intensiva. Dai primi accertamenti, sarebbe emerso un versamento nei polmoni.

I genitori, distrutti dal lutto, hanno chiesto l'intervento delle autorità per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. La procura ha disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche e ha nominato esperti che saranno presenti all'autopsia, considerata fondamentale per determinare le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità mediche.

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