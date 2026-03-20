Nidi e Centro Zerosei, aperte iscrizioni a Empoli

A partire da mercoledì 1° aprile 2026 si apriranno le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e al Centro Zerosei per l’anno educativo 2026/2027.

I servizi interessati sono: “La casa dei canguri” (via Garigliano 17/19 – Serravalle), “Melograno” (via Arnovecchio – loc. Cortenuova), “Piccolo Mondo” (via Val Gardena snc), “Stacciaburatta” (via Righi 42 – loc. Ponzano), “Trovamici” (largo della Resistenza 2) e il “Centro Zerosei” (via Cherubini 40).

La domanda di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) al seguente link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Nidi-d-infanzia-Centro-Zerosei-Anno-Educativo-2026-2027-ISCRIZIONI

Le famiglie che necessitano di supporto nella compilazione possono rivolgersi ai “Punti digitali facili”. Per contatti: 0571-82403 / 3348343218, email: pdf@edu.coraimpresasociale.it

Per poter presentare la domanda è necessario essere residenti nel Comune di Empoli. Possono iscriversi bambine e bambini nati nei seguenti periodi:

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 – fascia “Grandi”

dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 – fascia “Medi”

dal 1° ottobre 2025 al 31 maggio 2026 – fascia “Piccoli”

Costituiscono requisiti per l’ammissione l’adempimento degli obblighi vaccinali e la regolarità dei pagamenti relativi ai servizi educativi e scolastici comunali. Prima della compilazione della domanda è consigliata la consultazione delle “Norme per l’iscrizione, la frequenza e la contribuzione”, disponibili al link:

https://www.comune.empoli.fi.it/ocmultibinary/download/4842/83174/11/3e12f0ca6940f541e52f8cdfb05630e6.pdf/file/norme_nidi_zerosei_26_27.pd

Le iscrizioni seguiranno tempistiche differenziate:

dal 1° al 30 aprile 2026 per i bambini nati entro il 30 aprile 2026

dal 1° al 31 maggio 2026 esclusivamente per i bambini nati dal 1° al 31 maggio 2026

OPEN DAY – È previsto un incontro online di presentazione giovedì 26 marzo 2026, alle 17.30, condotto da Elisa Bertelli (iscrizione al link: https://forms.gle/xMP9ZBt7fLEoVP3K8). Sarà inoltre possibile visitare i servizi nelle giornate di open day: martedì 31 marzo, dalle 17.30 alle 19, sabato 11 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì 20 aprile, dalle 17.30 alle 19.

INFORMAZIONI – Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Educativi al numero 0571 757127 oppure scrivere a servizieducativi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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