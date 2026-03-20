Nuoto, tre certaldesi alle Finali Nazionali Giovanili di Riccione

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E’ con grande soddisfazione che Certaldo Nuoto accoglie l’accesso e la partecipazione di tre suoi atleti alle Finali Nazionali Giovanili, che si terranno allo Stadio del Nuoto di Riccione in programma dal 26 Marzo al 02 Aprile prossimo.

Infatti, al club della Fiammetta, assieme al bravissimo Cosimo Santini classe 2010, che già aveva conquistato il tempo limite sui 100 farfalla, in occasione delle finali Regionali di Livorno, si aggiungono anche le bravissime Diana Galgani classe 2012, con tempi che valgono rispettivamente le finali sui 400 misti, 200 dorso, 200 misti e 100 dorso, ed ancora Aurora Dodaj classe 2012, che centra l’accesso per le finali sui 200 misti, 50 stile e sui 400 misti.

Si rivela dunque molto gratificante il lavoro svolto dall’equipe tecnica valdelsana guidata dall’allenatore Lorenzo Chesi, ben coadiuvato dagli istruttori Federica Silla e Giacomo Gori, Il tutto, a conclusione di una stagione ricca di eccellenti imprese sportive e con l’auspicio di ben figurare alle imminenti Finali Nazionali.

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