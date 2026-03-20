Più Certaldo: "Servono scelte equilibrate per Certaldo Alto"

"Alle porte della stagione turistica, tornano al centro del dibattito i problemi legati alla ZTL di Certaldo Alto. Quella che dovrebbe essere una misura di tutela del borgo storico rischia infatti di confermarsi un sistema poco efficace, che non riesce a coniugare le aspettative dei residenti con quelle degli esercenti e dei turisti", così in una nota la lista Civica Piu Certaldo

"Oltre al problema della così detta “permeabilità” della ZTL, continua a farsi sentire il problema della sosta – denuncia il Consigliere Ridi – L’Amministrazione continua a dichiararsi pronta per rilasciare un nuovo regolamento, ma nessuno ne conosce ancora i contenuti.

Sicuramente dobbiamo aspettarci, ed era l’ora, l’introduzione delle telecamere “intelligenti” che attraverso un software siano in grado di registrare Ingressi/Uscite ed autorizzazioni.

L’auspicio dei Civici è quello che l’entrata in vigore del regolamento sia subordinata all’approvazione da parte di un tavolo di confronto tra residenti, esercenti e Giunta.

Dobbiamo impegnarci per garantire ai turisti esperienze positive fin dall’arrivo a Certaldo Alto: La segnaletica, la fruizione degli spazi di sosta, un’idea seria per regolamentare Carico e Scarico dei bagagli devono essere alla base della regolamentazione. A questi principi dobbiamo affiancare le legittime aspettative dei residenti che abitano il borgo tutto l’anno e le esigenze degli esercenti.

Il rischio, con l’arrivo dei flussi turistici, è quello di replicare uno schema ormai noto: Confusione, traffico e malcontento diffuso. Una situazione che evidenzia la mancanza di una strategia integrata tra ZTL, mobilità e accoglienza turistica.

Il Castello Medievale rappresenta uno dei principali biglietti da visita del territorio, la gestione degli accessi non è solo una questione tecnica, ma un elemento chiave per la qualità dell’esperienza turistica. Il tempo per intervenire, prima dell’alta stagione, è ormai agli sgoccioli".



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