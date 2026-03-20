Fine Ramadan, a Prato preghiera dei fedeli bengalesi nel complesso di San Domenico

Circa cinquecento fedeli musulmani si sono riuniti a Prato per celebrare la fine del Ramadan nel piazzale interno del complesso di San Domenico, spazio concesso anche quest’anno dalla diocesi. La preghiera, promossa dal Centro islamico bengalese, si è svolta nella mattinata del 20 marzo in un’area non destinata al culto, solitamente utilizzata come parcheggio e dotata di ingresso separato rispetto alla chiesa e al chiostro, rimasti aperti ai fedeli.

La celebrazione ha riguardato l’Eid al-Fitr, la festività che segna la conclusione del mese di digiuno osservato dai musulmani dall’alba al tramonto. Il momento di preghiera è iniziato alle 8 con l’accoglienza ed è proseguito con il rito guidato da due imam, alla presenza di persone appartenenti a diverse comunità islamiche, tra cui bengalese, pakistana, marocchina e africana.

"Per noi si tratta di un atto di amicizia, nel segno della enciclica Fratelli tutti di papa Francesco", ha dichiarato il vescovo

Giovanni Nerbini. A rappresentare la diocesi era presente anche Gabriele Bresci, segretario di Curia e responsabile del complesso di San Domenico, che ha rivolto un saluto ai partecipanti rinnovando il patto di amicizia con le comunità islamiche e invitando a pregare per la pace.

Parole di ringraziamento sono arrivate anche da Mohammad Ajman Hossain, coordinatore dell’iniziativa: "Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine alla diocesi, al vescovo, al Comune di Prato, alla Questura e a tutte le persone che ci hanno sostenuto e che hanno generosamente reso possibile questo spazio per la preghiera. La vostra disponibilità e collaborazione rappresentano un bellissimo esempio di rispetto reciproco e dialogo, valori che rendono la nostra città più forte e inclusiva. Prato è la nostra città e ne siamo orgogliosi".

La celebrazione si è svolta in modo ordinato e senza criticità.

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