Rapina in pieno giorno a gioielleria nel centro commerciale di Calenzano

Momenti di paura oggi, venerdì 20 marzo, intorno alle 14.30, al centro commerciale Il Parco di Calenzano, dove tre malviventi hanno preso di mira una gioielleria. I rapinatori, con il volto coperto da cappucci, hanno agito con mazze e hanno distrutto le vetrine del negozio sotto gli occhi terrorizzati di clienti e dipendenti. Una delle commesse è stata colta da malore per lo spavento.

Durante l’assalto, uno dei malviventi ha azionato un estintore, creando una barriera di fumo che ha permesso agli altri di portare via gioielli e oggetti preziosi. L’entità del bottino della rapina odierna non è ancora stata quantificata.

I rapinatori si sarebbero poi dileguati a bordo di un’auto bianca, dove li attendeva un complice. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Signa, che hanno avviato le indagini e stanno visionando le telecamere di sorveglianza.

Non è la prima volta che la gioielleria viene presa di mira: già all’inizio di febbraio i ladri erano riusciti a entrare di notte rimuovendo i pannelli del soffitto, portando via alcuni preziosi. La stessa notte un altro colpo era avvenuto anche al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio alla gioielleria Stroili.

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