Referendum, a Santa Croce sala piena per l'evento sul Sì

Grande partecipazione e forte interesse ieri sera a Santa Croce sull’Arno, per l’iniziativa pubblica dedicata alle ragioni del Sì al Referendum Costituzionale, promossa dalla Lega ed ospitata presso la saletta Vallini.

L’incontro, moderato dal Segretario Provinciale della Lega Pisa Giovanni Pasqualino, ha registrato una presenza di cittadini numerosa ed attenta, presenti anche amministratori e rappresentanti del territorio, a testimonianza della rilevanza del tema e della volontà di approfondimento da parte della comunità locale.

Nel corso della serata si sono susseguiti interventi qualificati e di rilievo istituzionale e politico. I relatori hanno illustrato in maniera puntuale ed approfondita i contenuti della Riforma Costituzionale e le motivazioni a sostegno del voto favorevole, sottolineando gli aspetti legati al rafforzamento dell’efficienza istituzionale, alla semplificazione dei processi decisionali ed alla maggiore stabilità del sistema politico.

L’evento è stato aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni, il Sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini, l’Eurodeputato della Lega Susanna Ceccardi, la Responsabile Regionale degli Enti Locali della Lega Elena Meini, il Coordinatore Provinciale di Noi Moderati Paolo D’Addario. Per la parte tecnica sono intervenuti l’Assessore all’istruzione di Santa Croce Avv. Valentina Fanella, il Vicesindaco di Castelfranco di Sotto Avv. Monica Ghiribelli, la Presidente del comitato “Si Riforma” Avv. Gabriella Porcaro, il Responsabile Provinciale Enti Locali della Lega Avv. Gino Mannocci, il Consigliere del direttivo della Camera Penale di Pisa Avv. Massimiliano Soldaini ed il Senatore della Lega, Avv. Manfredi Potenti.

L’iniziativa si è distinta per l’elevato livello del dibattito e per il forte coinvolgimento dei presenti, confermando l’attenzione del territorio sui temi istituzionali e sul futuro dell’assetto costituzionale del Paese.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione e per l’interesse dimostrato, ribadendo l’impegno a proseguire nel percorso d'informazione e sensibilizzazione anche per Venerdì 20, in vista dell’appuntamento referendario.

Lega Pisa

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