Referendum Giustizia, Comitato Sì Riforma: "Occasione per una riforma attesa da anni"

A pochi giorni dal voto di domenica, il Comitato territoriale 'Sì Riforma' rivolge un ultimo appello a tutte le cittadine e a tutti i cittadini: andate a votare e scegliete il SÌ alla riforma della giustizia.

Il referendum in programma è un referendum confermativo: non è previsto alcun quorum e il risultato sarà valido qualunque sia l’affluenza, e vincerà chi otterrà anche un solo voto in più. Ogni voto conta davvero, perché l’esito dipende esclusivamente da quante persone sceglieranno di esprimersi.

Per gli elettori è un’opportunità chiara e diretta: dire SÌ a una giustizia più terza e imparziale, con la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, Consigli Superiori distinti e una Alta Corte disciplinare che risponda solo alla Costituzione e alla legge. Significa discutere nel merito, uscire dagli slogan e scegliere con consapevolezza il futuro di un tema che riguarda tutti, dalla tutela dei diritti dei cittadini alla fiducia nelle istituzioni.

Partecipare significa esercitare un diritto fondamentale e contribuire a rafforzare la qualità della nostra democrazia, sottraendo il referendum alla logica del tifo politico e riportando al centro i contenuti della riforma.

"In un passaggio così importante - dichiara l’Avv. Francesco Banchelli, Coordinatore territoriale di Fucecchio del Comitato 'Sì Riforma' – chiediamo a ciascuno di non lasciare che siano altri a scegliere al suo posto. Domenica è il momento di far sentire la propria voce: il referendum non richiede quorum e offre a ogni cittadino la possibilità di incidere davvero. Per questo invitiamo tutti a votare e a scegliere il SÌ, per una giustizia più credibile, trasparente e vicina ai cittadini".

Fonte: Comitato Si Riforma Fucecchio