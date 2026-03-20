Referendum Giustizia, FI denuncia: "Volantinaggio del No davanti alla sede Asl di Empoli"

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Tre persone avrebbero fatto volantinaggio davanti all’ingresso della sede dell’Asl di via Rozzalupi: "Luogo non opportuno"

Tre persone sarebbero state viste questa mattina svolgere attività di volantinaggio davanti all’ingresso della sede dell’Asl di via Rozzalupi, a Empoli, invitando i cittadini a votare No al prossimo referendum. L’episodio non è piaciuto a Forza Italia  per il luogo in cui si è verificato. A segnalare la situazione è Paolo Giovannini, segretario provinciale di Forza Italia per la provincia di Firenze: "Comprendo le difficoltà che si possono incontrare nel sostenere pubblicamente il NO a una riforma che riteniamo sacrosanta ma approfittarsi delle persone che si recano a fare esami e visite mediche, in gran parte anziani, consegnando insistentemente volantini e invitandole a votare NO, non mi sembra affatto corretto. La sicurezza di impunità che sembra dimostrare una parte politica è evidente. Immaginiamo quale sarebbe stata la reazione se la situazione fosse stata a parti invertite".

Giovannini ha rivolto quindi un appello alle autorità competenti affinché vengano effettuate verifiche su quanto accaduto e, se necessario, siano adottati provvedimenti per garantire il rispetto delle norme e il mantenimento dell’ordine pubblico.

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