Ruba in un carro attrezzi poi picchia il proprietario, arrestato

Cronaca Firenze
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Un tentativo di furto si è trasformato in un pomeriggio di tensione il 17 marzo in via Reginaldo Giuliani a Firenze. Al termine della vicenda un uomo di 42 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri: aveva aggredito la vittima nel tentativo di fuggire.

I fatti sono avvenuti all'interno del parcheggio di un supermercato. La vittima aveva lasciato in sosta il proprio carro attrezzi e al suo ritorno ha trovato un finestrino infranto e un estraneo intento a frugare all'interno. Il malvivente si è dato alla fuga, abbandonando durante la corsa un marsupio appena sottratto, ma è stato prontamente inseguito e raggiunto dal proprietario del mezzo.

Il fuggitivo ha reagito con aggressività, colpendo la vittima con pugni e graffi. Il proprietario del veicolo è riuscito a trattenere l'aggressore fino all'arrivo della pattuglia. La perquisizione ha permesso di trovare una carta di credito risultata rubata lo scorso ottobre nel centro cittadino.

Sebbene la vittima presentasse evidenti segni dell'aggressione, non è stato necessario l'intervento del personale medico. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per il 42enne la misura cautelare in carcere.

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