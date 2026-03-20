Santa Croce è una 'tela' per il disegno di un Grande Pinocchio

Prende il via domani, sabato 21 marzo, la Settimana del Fiorentino, il calendario di iniziative promosso dal Comune di Firenze per celebrare il Capodanno Fiorentino del 25 marzo, tra cultura, tradizione e appuntamenti diffusi in tutta la città.

Ad aprire simbolicamente la manifestazione, in piazza Santa Croce a partire dalle 9, sarà la realizzazione del Grande Pinocchio, una spettacolare opera su larga scala dedicata ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. La piazza si trasformerà per l’intera giornata in una grande tela a cielo aperto, dando forma a un intervento artistico partecipato capace di coinvolgere cittadini e visitatori in uno dei luoghi più iconici di Firenze.

La giornata inaugurale sarà scandita da numerose iniziative tra arte, storia e scoperta del territorio. In programma passeggiate urbane e itinerari guidati come il percorso lungo le Rampe del Poggi fino a San Miniato al Monte, con partenza dalla Torre di San Niccolò, e la Passeggiata Bardini tra giardino, palazzo e museo sulle tracce dell’antiquario Stefano Bardini.

Ampio spazio anche alle attività nei Musei Civici Fiorentini, con visite animate e laboratori per tutte le età a Palazzo Vecchio: dalla visita “Guidati da Giorgio Vasari”, che racconta la trasformazione del palazzo in residenza ducale, fino agli itinerari negli scavi archeologici alla scoperta dell’antico teatro romano di Florentia. Per le famiglie l’attività “La natura dipinta” propone un percorso tra simboli, fiori e animali nelle decorazioni del palazzo.

Nel pomeriggio alle 15 spazio anche alla memoria storica con il trekking urbano “Sulle tracce della storia – L’accoglienza nel dopoguerra a Firenze”, che ripercorre i luoghi che ospitarono i profughi giuliano-dalmati, da Sant’Orsola all’Oratorio dei Vanchetoni, restituendo una pagina significativa della storia civile della città.

Non mancheranno le iniziative nei quartieri e negli spazi culturali cittadini, come le attività al Museo Novecento dedicate al verde urbano e ai processi di rigenerazione, e la visita alla Torre di San Niccolò, uno dei punti più suggestivi delle antiche mura cittadine, con vista panoramica su Firenze.

La giornata si concluderà in musica alle 21 con il Concerto per il Capodanno Fiorentino nella Basilica della Santissima Annunziata, con orchestra d’archi diretta da Giuseppe Lanzetta e un programma che spazia da Vivaldi a Holst.

Tra gli appuntamenti anche la presentazione del libro “L’inverno delle stelle” di Nicoletta Verna alla Biblioteca delle Oblate e, negli spazi della Manifattura Tabacchi, l’apertura della Florentine Week at Maca District con il corteo dei Bandieranti degli Uffizi.

Notizie correlate