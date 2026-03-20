Successo del Festival "Teatro fra le generazioni" a Castelfiorentino

Oltre 700 alunni e studenti hanno partecipato al Festival “Teatro fra le generazioni”, giunto alla XV edizione, che si è concluso questa mattina con gli ultimi appuntamenti in programma, rispettivamente al Teatro del Popolo e all’ Oratorio di San Carlo di Castelfiorentino. Un festival che in quattro giorni, attraverso spettacoli, incontri, laboratori, anteprime, prime nazionali e progetti dedicati alle nuove generazioni, ha riaffermato con forza quella vocazione di teatro diffuso a tutte le età che fin dalle sue origini ha accompagnato il Teatro “del Popolo” di Castelfiorentino.

Sedici le compagnie coinvolte nel festival, con circa ottanta tra operatori, personale preposto all’organizzazione, direttori di teatro di stagioni teatrali provenienti da tutta Italia, che hanno valorizzato l’idea di Castelfiorentino come “Città del Teatro”, grazie a un programma ricco di eventi che hanno interessato non solo il Teatro del Popolo, ma anche il Ridotto, il Teatro C’Art, l’Ostello 0571 e l’Oratorio di San Carlo.

“Il nostro Teatro del Popolo – sottolineano la Sindaca, Francesca Giannì e l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – si conferma ancora una volta “Casa di Artisti”: il festival "Teatro fra le generazioni", giunto alla XV edizione, ha infatti proposto 19 spettacoli in anteprima di altrettante compagnie teatrali e centri di produzione di rilievo a calcare il nostro palco. Un'occasione unica di incontro tra operatori del mondo degli spettacoli per le nuove generazioni, dove confrontarsi, conoscere le progettazioni nazionali e internazionali, visionare i prodotti in anteprima e definire contatti per le prossime stagioni. Uno spazio aperto, vivo, un rito sacro in divenire che accoglie voci diverse in un momento comune, tra cui il nostro Teatro C'art e grandi compagnie di importanza internazionale. Un "cantiere" a cui teniamo particolarmente stiamo lavorando per mettere in campo nuove sinergie e avvalorare il già riconosciuto, protagonismo della nostra Città nel mondo della cultura”.

Il progetto “Teatro fra le generazioni” è stato realizzato nell'ambito di Residenze Artistiche Toscane - RAT - promosso da Regione Toscana con Met (Città Metropolitana di Firenze), con il contributo della Fondazione Teatro del Popolo e del Comune di Castelfiorentino.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa