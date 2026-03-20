Tramvia, servizio limitato a Lavagnini Poliziano per lavori notturni

Dal 24 al 27 marzo 2026, dalle 22 a fine servizio, attivo servizio bus sostitutivi
GEST informa che la Linea T2 della tramvia, dal 24 marzo al 27 marzo 2026, dalle 22 fino a fine servizio, sarà limitata alla fermata Lavagnini Poliziano per consentire lavorazioni notturne, mirate a effettuare prove di trazione delle alberature nell’area Don Minzoni/Libertà/Matteotti (qui il link).
Le attività saranno principalmente realizzate nelle prime due notti indicate, cioè quelle del 24 e del 25, le altre date previste potrebbero essere utili in caso di meteo avverso.
La tratta interrotta, San Marco Università - Poliziano, sarà coperta dal servizio di bus sostitutivi.
Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i nostri canali social:
X: https://twitter.com/TramviaGEST
Telegram: https://t.me/tramviagest
Facebook: https://www.facebook.com/tramvia.gest
Fonte: GEST S.p.A. - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro