Turista americano rapinato e preso a sprangate nel centro di Firenze

Un turista americano di 21 anni è stato aggredito e rapinato nella notte nel centro di Firenze. Il giovane è stato colpito alla testa con una spranga metallica dopo aver rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare ai due aggressori.

L’episodio è avvenuto dopo le 2 in via della Spada. La polizia ha trovato il ragazzo in stato confusionale e ha richiesto l’intervento del 118. Secondo quanto ricostruito, due soggetti lo avevano colpito alla testa con una spranga metallica dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare. Solo dopo averlo ferito i rapinatori sono riusciti a portare via il bottino.

Indebolito dai colpi ricevuti, il 21enne non è riuscito a opporre ulteriore resistenza e i due gli hanno sottratto il portafoglio e il telefono prima di fuggire.ì Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova dove è stato ricoverato in codice giallo. Sull’aggressione sono in corso indagini da parte della polizia.