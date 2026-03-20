Una nuova settimana di attività in biblioteca a Empoli

Cultura Empoli
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Tutto pronto per una nuova settimana all’insegna di molte attività per tutti i gusti. Dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 32) e Palazzo Leggenda (via Paladini), ci sarà un gran da fare.

Il Gruppo di lettura della Fucini #Preferireidino tornerà a far parlare di sé, sabato 28 marzo 2026, alle 10 nell’ambito di “Civico 0” con il libro La lucina di Antonio Moresco. L’incontro è a cura dell’associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli. Per informazioni: amicibibliofucini2@gmail.com

Tutti i venerdì dalle 9.30, sempre per “Civico 0”, c’è Sferruzza, Sferruzza: laboratori e consigli su uncinetto, maglia e tutto l’universo del “ferri e filo”. E a breve ci sarà anche una bella novità.

Inoltre, in biblioteca è presente una vetrina speciale con tanti bellissimi manufatti e il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza “Cuore di Maglia” e altri progetti di solidarietà.

Per partecipare: 0571 757840, biblioteca@comune.empoli.fi.it

Ed arriviamo a Palazzo Leggenda ricordando l’apertura straordinaria, lunedì 23 marzo 2026, dalle 9 alle 13, per tutte le bambine e i bambini che sono a casa perché la scuola è sede di seggio.

“Scuole chiuse, storie aperte: destinazione Palazzo Leggenda! In programma letture per tutte le età, per riscoprire il piacere delle storie condivise, e sessioni di giochi da tavolo, per unire cultura e divertimento in un’unica esperienza.

Si prosegue con “Civico 0”, giovedì 26 marzo, alle 15, con il gruppo di lettura della memoria: lettura, memoria e condivisione con gli ospiti del Circolo La Casa della Memoria. Un bel momento dedicato a tutte le età. Musica con Mario Costanzi. I familiari presenti potranno parlare con la Francesca Spataro, psicologa psicoterapeuta. L’evento è stato realizzato in collaborazione con A.I.M.A Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore.

Gli altri appuntamenti a Palazzo Leggenda: la settimana comincia sempre con le letture di storie del mercoledì nella fantastica Torre, il giovedì ci sono le ‘Lego al computer’, il venerdì ecco il laboratorio di primavera con ‘Giocare con l'arte junior’, sabato mattina ‘Nati per Leggere’ con le letture per i più piccoli e pomeriggio laboratorio con gli Strumenti musicali dal mondo 2° edizione.

Informazioni e prenotazioni: Palazzo Leggenda, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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