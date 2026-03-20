Una serata di beneficenza per le Misericordie del Cuoio

"Uniti per il Valdarno" l'iniziativa promossa dai governatori delle misericordie del Comprensorio del Cuoio e dal Rotary Club Fucecchio - Santa Croce, arriva alla sua seconda edizione riproponendo la cena evento che lo scorso anno ha visto un’ampia partecipazione e adesione.

L'appuntamento è per venerdì 27 marzo presso Villa Sonnino e il ricavato sarà devoluto all'acquisto di attrezzature di cui le misericordie necessitano (prenotazioni al 392 7207536 euro 35 per adulti, euro 20 per i bambini).

"Abbiamo deciso che il ricavato della serata verrà devoluto per l’acquisto di otto sedie portantine scendi scale che verranno donate a tutte le misericordie del comprensorio. Ne trarranno particolare beneficio le confraternite che non svolgono il servizio di emergenza urgenza, come per esempio La Serra, La Scala e San Romano.” - Spiega il coordinatore delle Misericordie per l'Empolese, Valdelsa e Valdarno Maurizio Chinaglia.

A promuovere l'iniziativa le misericordia di Fucecchio, Santa Croce sull'Arno, San Romano, La Serra, San Miniato, San Miniato Basso, Castelfranco di Sotto e La Scala insieme a Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto – Valdarno inferiore San Miniato, Comprensorio del cuoio – Santa Croce sull’Arno, E- club Distretto 2071, Roundtable San Miniato- Fucecchio, Soroptimist Valdarno inferiore, Lions San Miniato, Leo San Miniato.

"Un bel messaggio quello che anche quest'anno siamo riusciti a organizzare insieme che, oltre allo scopo benefico, ha la capacità di riunione sotto lo stesso obiettivo tutte le associazioni del Valdarno". - continua Maurizio Chinaglia. E la solidarietà è contagiosa e provvidenziale.

La ditta Intech Service, tramite il suo amministratore delegato Matteo Fredianelli, ha voluto donare alle misericordie, in questa coincidenza il riduttore pediatrico per il trasporto in ambulanza di bambini e neonati e verrà consegnata proprio durante la serata del 27 marzo.

Coinvolte anche le amministrazioni comunali, è già stato recapitato l’invito ai sindaci Simone Giglioli. Linda Vanni, Fabio Mini, Emma Donnini e Roberto Giannoni, mentre ha assicurato la sua partecipazione il vescovo di San Miniato mons. Giovanni Paccosi.

Ad allietare la serata con la musica e il canto due confratelli della misericordia di Castelfiorentino Stefano Mattii e Ivano Mainardi.

A far divertire i giovanissimi sarà presente il gruppo “Gemme” della Misericordia di Castelfranco di Sotto.

Alla serata partecipa e darà il proprio contributo l’Unione Cattolica Artisti Italiani sezione di San Miniato. Quattro artisti: Alma Francesca, Lorenzo Terreni, Silvana Fedi e Paolo Tinghi hanno realizzato e messo a disposizione le loro opere per aumentare la raccolta durante la serata. “Una nuova bella occasione di collaborazione con le misericordie – spiega Fabrizio Mandorlini, presidente di Ucai San Miniato. – Saranno esposte durante la serata e con esse saranno raccolti fondi per una buona causa”.

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