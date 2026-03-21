Aveva deciso di fare scorta di generi alimentari senza passare dalle casse, ma il suo piano è fallito grazie alle indagini dei Carabinieri della Stazione di Venturina. Un giovane di circa 20 anni est-europeo è stato denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato.

L'indagine è partita dalla denuncia presentata dal responsabile di un punto vendita della zona. I militari, incrociando le testimonianze di alcune persone informate sui fatti con la visione delle immagini della videosorveglianza interna al negozio, sono riusciti a ricostruire l'intera dinamica del furto.

Il giovane si era aggirato tra gli scaffali impossessandosi di prodotti per un valore complessivo superiore ai 200 euro, per poi allontanarsi velocemente nelle vie limitrofe senza pagare il conto. Nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce, l'analisi dei filmati ha permesso ai Carabinieri di identificarlo con certezza e di deferirlo all'Autorità Giudiziaria.

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