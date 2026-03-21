21 marzo, Giornata delle foreste: la Regione presenta la docuserie sulle ‘Foreste Modello’

In occasione della Giornata internazionale delle foreste, che si celebra oggi, sabato 21 marzo, la Regione Toscana presenta “Restoration in the Model Forests” (“Ripristino nelle Foreste Modello”), una docuserie video di cinque episodi, girati nelle foreste di cinque Paesi del Mediterraneo, dai quali emerge come il sistema delle ‘Foreste Modello’ - che in Italia ha avuto origine, nel 2012, sulla Montagna Fiorentina - possa rafforzare la gestione, la sostenibilità e le iniziative di ripristino degli ecosistemi, come suggerisce il titolo della serie.

Finanziati dalla Regione Toscana grazie ai fondi di un programma governativo del Canada, con cui la Toscana collabora dal 2019, i video propongono un viaggio che si svolge dalle montagne dell’Atlante in Marocco alle foreste di pianura dell’Istria in Croazia, passando per i paesaggi della Provenza in Francia e i villaggi della Toscana, dell’Abruzzo e della Macedonia occidentale. Storie, necessità e culture diverse riunite attorno a un obiettivo comune: ripristinare le comunità, i territori e il senso stesso di abitabilità.

“In occasione della Giornata internazionale delle foreste - sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani - la Toscana guarda con orgoglio a un modello di gestione sostenibile che ci vede protagonisti a livello mediterraneo, quello delle ‘Foreste Modello’. Per noi questo è un tema particolarmente caro, perché in Italia questo modello ha avuto la sua origine proprio in Toscana, sulla Montagna Fiorentina, nel 2012. Questo progetto dimostra concretamente come la gestione attiva e partecipata possa rafforzare la sostenibilità e le iniziative di ripristino degli ecosistemi”.

“Non è solo un modo per tutelare il patrimonio boschivo, che in Toscana copre oltre la metà del nostro territorio, ma è soprattutto uno strumento per gestirlo insieme alle comunità, prevenendo il degrado e i disastri ambientali causati dall'abbandono”, aggiunge l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras. “Vedere la nostra esperienza inserita in un contesto mediterraneo, a confronto con altre realtà, ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: una governance condivisa che unisce enti locali, imprese e associazioni per sviluppare filiere sostenibili, dal legno al turismo, e per proteggere la biodiversità. La Toscana continuerà a essere un modello e un esempio in questa direzione”.

La Rete delle Foreste Modello

Nato in Canada nel 1992, dove ha sede il Segretariato internazionale, e arrivato in Italia nel 2012 (sulla Montagna Fiorentina), l'approccio delle Foreste Modello, guidato da tre principi chiave, partnership, paesaggio e sostenibilità, è cresciuto fino a diventare una rete globale, l’International Model Forest Network, che abbraccia oltre 35 Paesi e più di 70 milioni di ettari di foreste, che fanno capo agli altri 5 segretariati delle reti regionali di Asia, Africa, LatinoAmerica, Nord Europa e Canada.

Dal 2019 la Regione Toscana, gestisce il segretariato della Rete regionale Mediterranea (Mediterranean Model Forest Network), che ad oggi conta 14 Foreste Modello in 12 Paesi e che svolge tutti i compiti tipici di coordinamento, promozione, divulgazione, progettazione e condivisione delle conoscenze e delle best practices nell'ambito della Rete stessa.

La docuserie video della Regione Toscana

E’ composta da 5 video che esplorano le foreste di Italia, Marocco, Francia, Croazia e Grecia, in cui si evidenzia come l’armonizzazione delle esigenze delle parti interessate su tutto il territorio - dalla selvicoltura all’agricoltura e al turismo, fino ai responsabili politici, alle comunità locali e ai produttori - sia essenziale per ristabilire il legame tra le persone e gli ecosistemi in cui vivono.

La serie è accompagnata da un trailer di presentazione da 3 minuti, mentre ciascuna puntata ha una durata di 13 minuti. I video sono prodotti da Compagnia delle Foreste Srl e finanziati dalla Regione Toscana attraverso i fondi del Global Forest Leadership Program del Governo del Canada, nell'ambito di una iniziativa su resilienza climatica, ripristino dei paesaggi forestali degradati e biodiversità della Rete Internazionale delle Foreste Modello.

Da sabato 21 marzo, Giornata internazionale delle foreste, il trailer e la docuserie completa su YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLLvEf7muupSaPr18HNppQ8N87mfEs84f9)

Il sito delle ‘Foreste Modello’ www.medmodelforest.net

Fonte: Regione Toscana

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