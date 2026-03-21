Nuova operazione del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Livorno a tutela del territorio. I militari, durante i consueti controlli per il rispetto dei vincoli paesaggistici, hanno riscontrato irregolarità in un’area privata nella zona di Monterotondo, nel comune di Livorno.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri Forestali, all'interno della proprietà erano stati realizzati alcuni interventi edilizi in totale assenza delle autorizzazioni necessarie. Il terreno in questione, pur essendo privato, è infatti sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale, trovandosi all'interno della fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda del torrente 'Botro del Molino'e in un'area coperta da vegetazione boschiva.

Per il proprietario dell'area è scattata la denuncia a piede libero presso l'Autorità Giudiziaria di Livorno. È stata inoltre inviata una comunicazione formale agli uffici comunali per i successivi provvedimenti amministrativi.