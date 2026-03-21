Si è svolta venerdì 20 marzo, presso il ristorante Pepe Nero, la tradizionale Cena delle Candele organizzata dalla sezione Fidapa di San Miniato, uno degli appuntamenti più sentiti e simbolici dell’associazione.

Alla presenza delle socie, durante la serata si è svolto il suggestivo rito dell’accensione delle candele, ciascuna caratterizzata da un colore diverso, a rappresentare simbolicamente le donne di tutto il mondo, le loro culture, esperienze e il legame che le unisce in una comunità fondata su valori condivisi.

Nel corso dell’evento è stata presentata con grande piacere la nuova socia, Clizia Macchi, accolta con calore e spirito di amicizia da tutte le partecipanti.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche all’avvocato Vieri Martini, Presidente del Movimento Shalom, per la sua gradita presenza e per aver condiviso con le socie l’importante messaggio dello scambio culturale tra i popoli, quale fondamento imprescindibile per la costruzione di una fratellanza universale.

La serata, intensa e partecipata, è stata un momento speciale per ritrovarsi e rafforzare il senso di appartenenza all’associazione. Un successo reso possibile anche grazie all’impegno e alla dedizione della presidente, avvocata Lucia Alessi, a cui va un sentito ringraziamento da parte di tutte le socie.

La Cena delle Candele si conferma così un’occasione preziosa per celebrare i valori che guidano la Fidapa: "La memoria che illumina il cammino, la solidarietà che sostiene, l’impegno che ispira e, soprattutto, la luce dell’amicizia e della comunità".

Fonte: Fidapa San Miniato - Ufficio Stampa