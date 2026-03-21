Due 24enni arrestati nel Pisano con oltre 700 grammi di cocaina nascosti in un campo

Due giovani di 24 anni di origine marocchina, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla polizia con oltre 780 grammi di cocaina nascosti in un campo rurale di Navacchio, nel Pisano.

Secondo quanto ricostruito, la squadra mobile – sezione narcotici – aveva notato da giorni un giro sospetto di persone nella zona. Durante un servizio di osservazione, gli agenti hanno visto i due arrivare in auto, prelevare un involucro dalla vegetazione e ripartire. Poco dopo, il veicolo è stato bloccato e recuperato un ovulo contenente 60 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione nel luogo dove era stato preso l’involucro ha permesso di rinvenire altri 720 grammi di cocaina nascosti nella vegetazione. Secondo gli inquirenti, la sostanza, una volta immessa sul mercato dello spaccio cittadino, avrebbe fruttato un guadagno di oltre 60mila euro.

I due arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per ricostruire eventuali collegamenti con altre reti di spaccio nella zona.