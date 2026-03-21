Due arresti per spaccio al Parco Zamfir: sequestrate cocaina e 600 euro

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno smantellato un collaudato sistema di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti nel Parco Zamfir, zona Ugnano, arrestando due uomini di nazionalità marocchina, nati nel 1990 e nel 2001, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga in concorso.

L’operazione, condotta il 16 marzo, è nata da un mirato servizio di osservazione. I militari hanno sorpreso i due mentre attuavano una precisa divisione dei compiti: uno recuperava gli involucri di droga nascosti nella vegetazione, mentre l’altro provvedeva alla cessione agli acquirenti. Durante le perquisizioni sono state sequestrate 7 dosi di cocaina e 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Le indagini hanno inoltre individuato un cliente abituale residente a Scandicci, che ha ammesso di acquistare stupefacenti da uno degli arrestati dal 2016 fino ai giorni scorsi.

Su disposizione del Pubblico Ministero, i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano. Il 19 marzo il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo per uno dei due la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.