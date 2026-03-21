Duecento persone a Firenze per ricordare e commemorare Lorenzo Orsetti

Cronaca Firenze
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Oggi a Firenze il ricordo di Lorenzo Orsetti, il 'partigiano' del popolo curdo ucciso il 18 marzo 2019 dall'ISIS in Siria

Duecento persone questa mattina si sono ritrovate al Cimitero delle Porte Sante di Firenze per ricordare e commemorare Lorenzo Orsetti, partigiano del popolo curdo di Rifredi ucciso il 18 marzo 2019 dall'ISIS in Siria.

Fra gli interventi, moltissimi, anche quelli della Vice Presidente della Regione Toscana Mia Diop e quello dell'Assessora del Comune di Firenze Benedetta Albanese.

"In Toscana la sua storia non è dimenticata - ha rimarcato Diop - Orsetti sarà la nostra bussola", sottolineando quanto sia cruciale che le Istituzioni si mobilitino oggi in sostegno al popolo curdo e non restino in silenzio.

Richiamandosi ai gonfaloni dell'ANPI presenti, l'Assessora del Comune di Firenze Albanese, ha ricordato il legame di Lorenzo Orsetti con una città, Firenze, medaglia d'oro al valor militare alla Resistenza: "Come comunità cittadina vogliamo ricordare un fiorentino di Rifredi: un partigiano".

La giornata in ricordo di Lorenzo Orsetti Tekoşer proseguirà dalle 17.00 alla Casa del Popolo di Grassina con un dibattito dedicato alle diverse forme di Resistenza nel mondo dalla Global Sumud Flotilla al Nuestra America Convoy di Cuba fino al Kurdistan. A seguire cena di finanziamento per l'ambulatorio pediatrico Alan's Rainbow di Kobane (Siria del Nord) e il concerto di raccolta fondi con gli España Circo Este, i The Sopron e gli Sbanebio.

Famiglia Orsetti, Arci Firenze, ANPI Firenze, Sudd cobas, Accademia della Modernità Democratica, Collettivo di fabbrica Ex GKN

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