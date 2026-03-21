Ex insegnante a giudizio per molestie su un’allieva: accusato di violenza sessuale

Un ex insegnante di una scuola media fiorentina, oggi in pensione, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale per presunte molestie nei confronti di una sua allieva. I fatti contestati risalirebbero a circa dieci anni fa. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.

Secondo quanto emerso, la studentessa, all’epoca minorenne, avrebbe subito attenzioni sempre più pressanti dal punto di vista fisico e psicologico, con conseguenze che avrebbero inciso anche sulla salute, fino allo sviluppo di una forma di anoressia nervosa.

L’indagine sarebbe partita dopo la denuncia presentata dal padre della ragazza, che avrebbe raccolto alcune testimonianze in seguito alle confidenze fatte dalla figlia a una parente. In base a quanto ricostruito, l’insegnante avrebbe rivolto in classe commenti a sfondo sessuale anche espliciti, comportamento che, secondo il genitore, sarebbe stato segnalato anche da altre famiglie.

Sempre secondo le ricostruzioni, i genitori di una classe avrebbero inviato una lettera alla dirigente scolastica per segnalare comportamenti ritenuti inappropriati, e analoghe segnalazioni sarebbero state fatte anche da altri docenti. La vicenda sarebbe stata portata all’attenzione dell’ufficio scolastico regionale della Toscana, di quello provinciale e dell’assessorato regionale all’istruzione.

Il padre della studentessa aveva chiesto di indagare anche sulle eventuali responsabilità delle istituzioni scolastiche per mancata denuncia, ma il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione su questo punto, pur esprimendo rilievi critici sulle modalità con cui la vicenda sarebbe stata gestita dall’amministrazione scolastica.

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