In una nota il PL di Firenze riporta il proprio supporto ad Enrico Buoncompagni, ex vicepresidente del CSM, come candidato sindaco di Figline Incisa: "Alternativa civica al centro, distante dalle posizioni estreme".

La nota

Il Partito Liberaldemocratico di Firenze sostiene con convinzione la candidatura a sindaco di Figline Incisa di Enrico Buoncompagni. Attorno al candidato è maturata una importante convergenza delle forze civiche, laiche, liberali, socialiste e riformiste che hanno scelto di caratterizzarsi in una battaglia che le vede distinte sia dalla sinistra che ha proposto la candidatura di un ex vicepresidente del CSM, sia dalla destra che a oggi non ha ancora espresso un candidato.

La novità politica è rappresentata proprio dall’avvio di un percorso che abbandona le illusioni del campo largo per approdare all’individuazione di una alternativa civica al centro, distante dalle posizioni estreme.

La coalizione, formata da Casa Riformista, Partito Socialista, Azione, Partito Liberaldemocratico, Partito Liberale e Partito Repubblicano, si caratterizzerà, come già annunciato in un comunicato del candidato sindaco, per la costruzione di "un progetto autentico di rinnovamento per il nostro comune che metta davvero al centro i bisogni concreti della comunità, dalla qualità dei servizi al rilancio dei centri storici e del commercio locale, dalla rigenerazione urbanistica alla valorizzazione delle frazioni, fino agli investimenti sulle scuole e al miglioramento complessivo della qualità della vita. Figline e Incisa merita una nuova stagione amministrativa, capace di segnare una vera discontinuità rispetto a una politica che negli ultimi anni non è certamente stata in grado di ascoltare come serve il territorio".

Fonte: Partito Liberaldemocratico Firenze - Ufficio Stampa

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