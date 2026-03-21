Guazzini su scuole e biblioteca: "Dubbi su sicurezza e ritardi nei cantieri"

La sicurezza nelle scuole e i ritardi nei cantieri comunali sono al centro di una nota, a firma della consigliera del Gruppo Misto Manola Guazzini in cui richiama l’attenzione sui problemi legati agli edifici scolastici e alla biblioteca di San Miniato Basso.

Secondo Guazzini, "il problema della sicurezza nelle scuole" richiede interventi urgenti, mentre restano dubbi sui tempi annunciati dall’amministrazione, a partire dalla scuola di Ponte a Elsa che, ricorda, dovrebbe essere consegnata "nei tempi previsti del 20 giugno", e sulla biblioteca, che "è ben lungi dal riaprire" nonostante le scadenze indicate dal Comune.

La nota completa

In questi giorni è tornato alla ribalta il problema della sicurezza nelle scuole: l’argomento è complesso e bisognoso di attenzione su più fronti, e la mappatura dei rischi strutturali e dei presidi antincendio diventa sempre più necessaria. Ma partiamo intanto dalle poche (in)certezze che abbiamo, nascoste dietro ai vari proclami di Sindaco e Giunta.

La scuola di Ponte a Elsa sarà consegnata nei tempi previsti del 20 giugno come stamani dichiara con grande certezza il Sindaco? Staremo a vedere. La Biblioteca di San Miniato Basso è ben lungi dal riaprire. A due anni dalla chiusura come stanno le cose? Il 19 febbraio scorso è stata chiesta una variazione di bilancio di oltre 100mila euro per lavori edili che dopo un mese NON sono ancora stari affidati ad alcuna ditta. Il cantiere è fermo. Detto questo, il Sindaco Simone Giglioli ha scritto nel DUP e confermato pubblicamente che riaprirà entro il prossimo giugno. Così fosse avrebbe tre mesi scarsi per far ripartire il cantiere, mettere gli arredi, traslocare i libri e tutto il materiale e tagliare il nastro! Scommettiamo?

Nel frattempo anche l’ultima dirigente del Lavori Pubblici ha deciso di lasciare l’incarico. Evidentemente una posizione scomoda: cosa possiamo pensare ci sia dietro questa catena di rinuncia?

Oggi scadono i termini per l’interprllanza che il Gruppo Misto ha depositato lo scorso 19 febbraio proprio in merito alla sicurezza nella biblioteca di San Miniato Basso. come al solito dobbiamo aspettare la fine dei termini per avere delle risposte, se ne avremo!