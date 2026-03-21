Imprevista interruzione idrica nel comune di Montopoli in Val d'Arno

Il guasto si è verificato oggi e si prevede che il servizio torni attivo questa sera alle 20. Per informazioni chiamare il numero 800 983 389
Una comunicazione di Acque riporta un guasto, provocato da terzi, sulla rete idrica nell'area del comune di Montopoli in Val d'Arno che si è verificato oggi, sabato 21 marzo.
Questo ha causato un'imprevista interruzione del servizio a Angelica, Capanne e San Romano Altro e Basso. Acque riporta però che i suoi tecnici si trovano già sul posto per eseguire un intervento di riparazione e si prevede che il servizio torni in funzione per le 20 di questa sera.
In caso di eventuali prolungamenti significativi ci saranno ulteriori comunicazioni per la cittadinanza. Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile rivolgersi al numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque - Ufficio Stampa
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