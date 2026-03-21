Morì per salvare due persone in mare, medaglia d’oro al valor civile a Fabio Sequi

Sarà consegnata sabato 28 marzo, nel palazzo comunale di Bagno a Ripoli, la medaglia d’oro al valor civile alla memoria di Fabio Sequi, il 35enne morto il 6 agosto 2023 dopo essersi gettato in mare in burrasca per salvare due persone a San Vincenzo, in provincia di Livorno.

L’onorificenza è stata conferita dalla Presidenza della Repubblica, che nella motivazione definisce Sequi "mirabile esempio di senso civico e umana solidarietà, spinti fino all'estremo sacrificio".

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci, rappresentanti della Prefettura di Firenze e delle forze dell’ordine. La medaglia sarà consegnata ai familiari nel corso di una commemorazione pubblica aperta alla cittadinanza.

"Invitiamo tutti i cittadini a venire a questo momento così importante per la famiglia di Fabio e per tutta la comunità – afferma Pignotti –. Un modo per dire a Fabio, attraverso i suoi genitori e ai tantissimi amici, un grazie di cuore per l'esempio di altruismo e sacrificio che ci ha lasciato e che non dimenticheremo mai".

Ricordo condiviso anche dal sindaco di San Vincenzo: "Il 6 agosto 2023 è una data rimasta profondamente impressa nella memoria collettiva della comunità di San Vincenzo, legata a un episodio che ha segnato il nostro territorio e le nostre coscienze – evidenzia Riccucci –. Il gesto di Fabio rappresenta un esempio di straordinario valore umano e civico che non sarà dimenticato. Sarò presente alla consegna dell'onorificenza per esprimere, a nome dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini, la nostra sincera vicinanza alla famiglia e agli amici, insieme al più sentito ringraziamento".