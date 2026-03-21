Moto contro taxi nella notte a Milano, muore 23enne residente a Capannori

C’è anche un giovane residente in Lucchesia tra le vittime del grave incidente avvenuto nella notte a Milano, dove una moto si è scontrata con un taxi. A perdere la vita è stato un 23enne, residente a Capannori, morto sul colpo insieme alla passeggera di 20 anni, che abitava a Locate di Triulzi.

Secondo i primi accertamenti della polizia locale, la Kawasaki Ninja 650 su cui viaggiavano i due giovani non si sarebbe fermata al semaforo rosso, finendo contro il taxi che stava attraversando l’incrocio. L’impatto è avvenuto nella notte tra viale Campania e corso XXI Marzo.

Dopo lo scontro il taxi si è ribaltato, mentre per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Il conducente del taxi è stato trasportato in ospedale con ferite non gravi.

La procura ha disposto il sequestro dei mezzi e dei caschi e con ogni probabilità sarà eseguita l’autopsia per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per accertare tutte le responsabilità.