Muore 42enne investito da due auto mentre camminava a piedi a Montemurlo

Cronaca Montemurlo
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Un uomo di 42 anni è morto travolto da due auto mentre camminava. Aveva avuto prima un incidente stradale

Un uomo di 42 anni è morto questa mattina intorno alle 5 in via Berlinguer a Montemurlo, travolto da due auto mentre camminava a piedi. Secondo quanto emerso, la notte scorsa la vittima aveva avuto un precedente incidente in auto in via Pistoiese: non sarebbero stati coinvolti altri veicoli e l’uomo ne era uscito illeso, soccorso dai sanitari del 118 intorno alle 3.30.

Dopo quell’episodio, il 42enne avrebbe deciso di proseguire a piedi, percorrendo la vicina via Berlinguer, dove è stato travolto dalle due auto che hanno causato la sua morte. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri, ora impegnati nella ricostruzione della dinamica e nella verifica delle circostanze che hanno portato alla tragedia.

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