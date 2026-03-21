L’amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Burgassi per la perdita di Enzo Burgassi che all’età di 88 anni, alcune ore fa, è passato ad altra vita. La perdita del concittadino sancascianese, di origine grevigiana, rattrista profondamente l’amministrazione comunale per la quale Enzo aveva lavorato dal 1961 fino alla fine degli anni Settanta in qualità di comandante della Polizia municipale di San Casciano e i restanti anni che lo hanno portato al pensionamento presso l’ufficio Anagrafe. Un uomo buono, altruista e retto, un padre affettuoso, legato ai suoi tre figli, Laura, Claudio e Daniela, e alle sue quattro nipotine.

"È stato un babbo speciale che ha amato con tutto se stesso la famiglia, - dichiara Laura Burgassi - un babbo che abbiamo amato infinitamente, lo terremo sempre nel nostro cuore. Il babbo ci ha insegnato il valore del bene comune, ci ha trasmesso i principi fondanti per la crescita di ognuno di noi, proprio da lui abbiamo imparato a volerci bene, a rispettare il prossimo e restare uniti".

"Esprimiamo il nostro profondo cordoglio - ha commentato il sindaco Roberto Ciappi - e la nostra concreta vicinanza alla famiglia avvolgendola con un abbraccio pieno di affetto, stima e tanti bei ricordi condivisi con Enzo Burgassi che ha svolto la sua professione con serietà, passione, infondendo cura e sensibilità nel servizio pubblico restituito alla comunità".

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO