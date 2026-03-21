Il mondo della musica e della nightlife dell'Empolese Valdelsa piange una delle sue figure più iconiche. Si è spento ieri a soli 61 anni, dopo aver combattutto con una lunga malattia, Enzo D’Alessio, conosciuto da intere generazioni con lo pseudonimo di DJ Kenzo. Un artista che ha segnato un’epoca, colonna portante della scena clubbing locale e non solo, capace di far ballare migliaia di giovani nei locali storici della Toscana.

Kenzo non era solo un disc jockey, ma un vero punto di riferimento per chi ha vissuto gli anni d'oro della musica dance e techno in zona. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando un'ondata di commozione che testimonia quanto Enzo fosse amato, non solo per il suo talento dietro la console, ma per la sua profonda umanità.

Il ricordo sui social

Il dolore più grande corre tra le righe scritte dal figlio Dario, che sui social ha voluto dedicare al padre parole di infinito amore e stima: "Ti ringrazio per tutto quello che sei stato. Per avermi trasmesso la passione della musica. Per essere stato anche se per poco tempo un nonno Top come dicevi sempre tu. Riposa in pace babbo o come piaceva a te DJ Kenzo. Sicuramente continuerai a suonare anche da lassù.". Un post che ha raccolto in poco tempo decine di messaggi di vicinanza e ricordi legati a serate indimenticabili.

Anche gli amici di sempre e i colleghi del mondo della notte hanno voluto tributargli un ultimo saluto. Molti ricordano le sue performance nei club che hanno fatto la storia, tra cui il periodo da dj al Gattopardo. Tra i tanti messaggi, chi lo descrive come "una persona buona, estrosa", chi come "un amico con cui si può parlare di tutto" e "un grande artista, una persona di una grande intelligenza e grande sensibilità".

Con la scomparsa di Enzo D'Alessio, l'Empolese Valdelsa perde un pezzo di storia della propria cultura popolare e musicale. È possibile visitare la salma presso la cappellina 'La Pieve' a Castelfiorentino, mentre i funerali si terranno lunedì 23 marzo alle ore 10:00 presso il Santuario di Santa Verdiana.

Alice Nanni